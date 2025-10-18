1934 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen Nuri Pakdil, edebi yolculuğuna daha lise yıllarında başlamış; 1954-1955 yıllarında Maraş Lisesi’nde öğrenim görürken, iki arkadaşıyla birlikte çıkardığı Hamle isimli lise dergisiyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu mütevazı dergi, dönemin Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerinde bulunan edebi çevrelerin dahi ilgisini çekmiş, Pakdil’in derin düşünce dünyasına açılan ilk kapılardan biri olmuştur.

Nuri Pakdil, sadece kelimeleri değil, kelimelerin ötesini de düşünmüş; fikirleriyle bir duruşu, bir medeniyet anlayışını, bir inancı savunmuştur. Onun kaleminde yer bulan her harf, Anadolu irfanının, Kudüs sevdasının ve insanlık onurunun güçlü bir yansıması olmuştur. En çok da Kudüs... “Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır” diyerek, Kudüs’e olan aşkını sadece bir coğrafyaya değil, bir imana, bir duruşa dönüştürmüştür.

Yazdığı her deneme, her şiir ve her oyun, onun ne denli derin bir düşünce insanı olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Nuri Pakdil’in düşüncesinde edebiyat; yalnızca estetik bir uğraş değil, bir direniş biçimi, bir şahsiyet inşasıdır.

85 yıllık ömrüne onlarca eser, yüzlerce fikir ve sayısız ilham sığdıran Nuri Pakdil, 2019 yılında hayata gözlerini yumduğunda, arkasında yalnızca yazılı metinler değil; inançla yoğrulmuş, düşünceyle büyümüş, edep ve erdemle örülmüş bir miras bıraktı.

Bizler de Aksu TV ailesi olarak, Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği bu büyük değeri, kıymetli mütefekkir, şair, deneme ve oyun yazarı Nuri Pakdil’i vefatının 6. yıldönümünde rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz.