Motorinde Tarihi Artış

Petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle motorin fiyatlarına rekor düzeyde zam geliyor.

Sektör kaynaklarına göre motorinin litresine 7,67 TL zam yapılması bekleniyor. Bu artış, son dönemin en yüksek zamlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Benzin de Zamdan Nasibini Alıyor

Benzin fiyatlarında da artış bekleniyor.

Benzinin litre fiyatına 2,29 TL zam öngörülürken, eşel mobil sistemi nedeniyle bu artışın pompaya yaklaşık 57 kuruş olarak yansıması bekleniyor.

Zam Ne Zaman Geçerli Olacak?

Yeni fiyatların yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.

Akaryakıt istasyonlarında tabelaların gece yarısından sonra değişmesi öngörülüyor.

Şehir Şehir Yeni Fiyatlar

Zam sonrası bazı illerde beklenen fiyatlar şöyle:

Benzin

İstanbul: 63,17 TL

Ankara: 64,14 TL

İzmir: 64,42 TL

Doğu illeri: 65,77 TL

Motorin

İstanbul: 85,14 TL

Ankara: 86,27 TL

İzmir: 86,54 TL

Doğu illeri: 88 TL

Zammın Nedeni Ne?

Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş ve bölgesel gerilimler, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar, özellikle Orta Doğu’daki gelişmelerin fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirtiyor.

Araç Sahiplerine Kötü Haber

Son zamla birlikte akaryakıt maliyetleri ciddi şekilde artarken, araç sahiplerinin bütçesi üzerindeki yükün daha da ağırlaşması bekleniyor.