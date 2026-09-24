Mersin’in Tarsus ilçesinde otoyolda meydana gelen korkunç kazada, sıfır araç taşıyan bir tır alev alev yandı. Tarsus-Pozantı Otoyolu Sarışıh mevkisinde yaşanan olayda, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen oto taşıyıcı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyere çarptı.

Bariyere Çarpan Tır Alev Yumağına Döndü

Çarpmanın etkisiyle tırın motor kısmından yükselen alevler, kısa sürede dorse üzerinde taşınan araçlara sıçradı. Alevlerin arasında kalan sürücü, son anda kendini dışarı atarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ve jandarma sevk edildi.

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri güvenlik gerekçesiyle otoyolun Adana istikametini tamamen araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu alevler tırı ve taşıdığı diğer araçları tamamen sarmadan söndürüldü.

Sürücülere Kritik Uyarı

Yangının söndürülmesinin ardından tırda ve yüklenen araçlarda başlatılan soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Otoyolun kapalı olması nedeniyle güvenlik güçleri, Adana yönüne giden sürücüleri Akçatekir Gişeleri’nden D-750 kara yoluna yönlendiriyor.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.