Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazası yürekleri yaktı. Edinilen bilgilere göre kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Üçtepeler mevkisinde gerçekleşti.

Gökhan Dereli yönetimindeki 03 LD 508 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyoldaki refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta büyük hasar meydana gelirken, sürücü otomobil içinde sıkıştı.

Ekipler Seferber Oldu

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin titiz çalışması sonucu araçtan çıkarılan Gökhan Dereli'ye sağlık ekipleri müdahale etti. Yapılan kontrollerde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.