Mersin'in Mut ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mut ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

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Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 27 kök Hint keneviri, 893 gram sentetik uyuşturucu, 487 gram esrar ve 5 bıçak ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA