Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Birecik ilçesinde M.Y'nin dolandırılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yapılan çalışmalarda, M.Y'nin yaklaşık 925 bin tutarındaki altınlarıni kuyumcuda bozdurup şüpheli A.S'nin hesap numarasına göndereceği tespit edildi.

M.Y'i uyararak işlemi durduran ekipler, şüpheli A.S'yi bulunduğu adreste yakaladı.

Şüpheli işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA