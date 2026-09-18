Kilis'te beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
T.Ç. idaresindeki 27 AIY 065 plakalı beton mikseri ile Ahmet Zafer Aytekin'in kullandığı 79 AZ 438 plakalı motosiklet, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Aytekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Motosikletteki A.A. ise ağır yaralandı.
Aytekin'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kilis Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA