Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 69. finalinde İspanyol devi Real Madrid ile Alman ekibi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

74. dakikada kullanılan kornerde Dani Carvajal'ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçen Real Madrid, 83. dakikada gelişen atakta da Vinicius Junior'un ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.

Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan Real Madrid, 15. kez Devler Ligi kupasını müzesine götürdü.

Arda Güler tarihe geçti

Maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, süre bulamazken Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu oldu.

Bu başarı 19 yaşındaki futbolcuyu Türk futbol tarihine geçirdi.

Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcumuz Salih Özcan da yedek başladığı maçta forma şansı bulamadı.

5 isim final oynayarak kaybetmişti

Daha önce Bayer Leverkusen formasıyla Yıldıray Baştürk, Bayern Münih formasıyla Hamit Altıntop, Borussia Dortmund formasıyla Nuri Şahin, Atletico Madrid formasıyla Arda Turan ve Inter formasıyla Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde final oynasa da kupaya uzanamamıştı.