Ticaret Bakanlığı, asgari ücret artışı sonrası oluşabilecek haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerin sıkılaştırılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan değerlendirmede, ücret artışının bahane edilerek ölçüsüz ve keyfi zamlar yapılmasının kabul edilmeyeceği vurgulandı.

“Asgari Ücret Her Fiyatın Gerekçesi Olamaz”

Açıklamada, asgari ücretin maliyet kalemlerinden yalnızca biri olduğu hatırlatılarak, bu artışın tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılmasının ekonomik gerçeklerle örtüşmediği ifade edildi.

Bu gerekçeyle, asgari ücret artışını fırsata çevirmeye çalışan işletmelere karşı idari ve hukuki yaptırımların kararlılıkla uygulanacağı belirtildi.

Vatandaşlara Çağrı: Fırsatçılığı Bildirin

Bakanlık, tüketicilere de çağrıda bulundu. Açıklamada;

Haksız fiyat artışı

Ölçüsüz zam

gibi durumlarla karşılaşılması halinde, resmî bildirim kanalları üzerinden derhal başvuru yapılması istendi.

Cezalar Güncellendi, Yaptırımlar Ağırlaşıyor

Yetkililer, gerekli durumlarda idari para cezalarının istisnasız uygulanacağını vurgularken, tüketiciyi mağdur eden uygulamalara yönelik yaptırımların güncellenmiş ceza tutarlarıyla en ağır şekilde devreye alınacağını duyurdu.