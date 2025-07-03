AŞURE DUASI (Okunuşu)

Bismillahirrahmanirrahim.
Allahümme innî es’elüke bi-hakkıyâ Ebu Abdullahil Hüseyin ve bi-hürmetihi ve ceddihi ve ummihî ve ebihi ve bi-seyyidil vâsıyyil Emîn. En yürziyani fîd-dünya hazehi ve yüsallimani yevmel kıyâmeti innake alâ kulli şey’in kadîr.

Diyalizle başlayan aşkta nakil mutluluğu
Diyalizle başlayan aşkta nakil mutluluğu
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AŞURE DUASI (Anlamı)

Allah’ım! Sana Ebu Abdullah Hüseyin’in hürmetine, onun büyük babasının, annesinin, babasının ve Hz. Muhammed’in vârisinin hatırı için yalvarıyorum. Beni bu dünyada hoşnut et, kıyamet gününde de selamet ver. Şüphesiz ki Sen her şeye kadirsin.

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Aşure Günü Ne Zaman?

Bu yıl Aşure Günü, 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe denk geliyor.

Not: Aşure yapımı sırasında temiz bir kalple bu dua okunabilir, ardından aşure sevdiklere ikram edilerek bereket ve birlik dileğiyle paylaşılır.

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