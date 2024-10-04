Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından hayata geçirilen "Babamın Arkadaşı" projesi kapsamında, 21 şehit çocuğu ailelerinden teslim alınarak makam araçlarıyla okullarına bırakıldı.

Proje kapsamında Vali Ünlüer, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün oğulları Metin Musab ve Haşim Yenigül'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Batman'ın Sason ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıya basarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekci'nin oğlu Muhammet Milcan Efe Kepekci'ye, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, şehit Hakan Duygal’ın kızı Meyra Duygal’a,

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ise Kahramanmaraş’ta şehit edilen Polis Memuru Şehit Barış Göl’ün oğlu Osman Göl’ e okula kadar makam araçlarıyla eşlik ettiler.

Kent protokolü bu anlamlı etkinlik ile gönülleri bir kez daha fethetti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu