30 farklı branşta bin 84 kursiyeriyle yeni döneminde eğitimlerini sürdüren KAMEK’te kursiyerlerle buluşan atölyelerden birisi de bağlama oldu.

Eğitmen Ergül Akcan tarafından Bağlama Kursu’nda katılımcılara; bağlamayı temel seviyede icra edebilme, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisi kazandırılıyor.

Eğitimlerin kişisel becerilerini geliştirmelerine katkı sağladığını belirten kursiyerler, ücretsiz olarak düzenlenen eğitimler için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.