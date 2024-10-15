Bahçeli, "Devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından bile geçirmesin” dedi.

Devletin terörle masaya oturmasını kimse beklemesin aklından bile geçirmesin. Hodri meydan. Kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler. Devlet terör örgütüyle pazarlığa tutuşmaz. Sonuna kadar kıran kırana mücadele eder. PKK'nın önünde 3 seçenek vardır. 1 - Terör devletlerine derhal son vermek, 2 silahlarıyla dağdan inip teslim olmak, 3 Türk adaletinin verdiği hükme bağlı olarak cezalarını çekmek olacak.