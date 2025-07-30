Kahramanmaraş’ın simgelerinden biri olmaya aday, Türkiye’nin en büyük Türk bayrağı projesine Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü yöneticilerinden anlamlı bir destek geldi.

Onikişubat Belediyesi tarafından Ahır Dağı’nın zirvesine inşa edilen yaklaşık 38 bin metrekarelik dev Türk bayrağı ve 6 bin metrekarelik İstiklal Madalyası projesine katkı sunmak amacıyla Bahçeşehir Koleji yöneticileri sahaya inerek farkındalık oluşturacak örnek bir davranış sergiledi.

Ziyaret kapsamında Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü yöneticileri, çalışmaların yürütüldüğü alanda Onikişubat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Kılıçsallayan ile Eğitim ve Spor Müdürü Ümit Barış Bayhan ile bir araya geldi.

Dev Türk bayrağının adeta ilmek ilmek işlendiği alanda yöneticiler, boya püskürtme aparatlarını ellerine alarak bayrağın renklendirme çalışmalarına bizzat katıldı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü Ortaokul Koordinatörü Tuğba Aydın, bu anlamlı projenin bir parçası olmaktan büyük onur ve gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Bu toprakların simgesi olan Türk bayrağının böylesine büyük bir projeyle taçlandırılması gurur verici. Öğrencilerimize ve topluma bu bilinci aşılamak adına biz de elimizi taşın altına koyduk. Bizleri bu projeye dahil eden ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz.”

Onikişubat Belediyesi tarafından sürdürülen dev bayrak ve İstiklal Madalyası çalışmaları tamamlandığında, alanın hem görsel bir anıt hem de milli bir sembol olarak şehre değer katması bekleniyor.