Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programları kapsamında yapılan yeni artışları kamuoyuyla paylaştı. Bakan Göktaş, dezavantajlı gruplara yönelik desteklerin memur maaş katsayısındaki güncellemeyle birlikte artırıldığını belirterek, sosyal devlet anlayışının güçlendirildiğini vurguladı.

Bakan Göktaş’ın açıklamasına göre; Evde Bakım Yardımı 13 bin 878 liraya, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi 9 bin 723 liraya, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan aylık ödeme ortalaması 15 bin 533 liraya yükseltildi. Ayrıca ağır silikozis hastalarının aylığı 14 bin 42 liraya çıkarıldı.

Sosyal hizmet modelleri kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşlara yapılan ödemelerde de artışa gidildi. Buna göre; yaşlı aylığı 6 bin 393 liraya, yüzde 40–69 arası engelli aylığı 5 bin 103 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı ise 7 bin 655 liraya yükseltildi. 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı da 5 bin 103 liraya çıktı.

2026 Güncel Sosyal Yardım Ödemeleri Tablosu

Yardım Türü Önceki Tutar (TL) Yeni Tutar (TL) Evde Bakım Yardımı 11.702 13.878 Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) – Çocuk Başına 8.198 9.723 Koruyucu Aile Ödemesi (Aylık Ortalama) 13.096 15.533 Ağır Silikozis Hastası Aylığı 11.840 14.042 Yaşlı Aylığı 5.390 6.393 %40–69 Engelli Aylığı 4.302 5.103 %70 ve Üzeri Engelli Aylığı 6.454 7.655 Engelli Yakını Aylığı (18 Yaş Altı) 4.302 5.103 Kronik Hastalık Yardımı 11.702 13.878 Vefat Yardımı 3.727 4.421

Bakan Göktaş, şubat ayından itibaren tüm sosyal yardım ödemelerinin artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını belirtti. Yeni düzenlemelerle birlikte düşük gelirli bireyler, engelliler, yaşlılar ve çocuklar için sosyal desteklerin daha sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Yapılan artışların milyonlarca vatandaşı doğrudan etkilemesi bekleniyor.