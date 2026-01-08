Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım programları kapsamında yapılan yeni artışları kamuoyuyla paylaştı. Bakan Göktaş, dezavantajlı gruplara yönelik desteklerin memur maaş katsayısındaki güncellemeyle birlikte artırıldığını belirterek, sosyal devlet anlayışının güçlendirildiğini vurguladı.
Bakan Göktaş’ın açıklamasına göre; Evde Bakım Yardımı 13 bin 878 liraya, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi 9 bin 723 liraya, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan aylık ödeme ortalaması 15 bin 533 liraya yükseltildi. Ayrıca ağır silikozis hastalarının aylığı 14 bin 42 liraya çıkarıldı.
Sosyal hizmet modelleri kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşlara yapılan ödemelerde de artışa gidildi. Buna göre; yaşlı aylığı 6 bin 393 liraya, yüzde 40–69 arası engelli aylığı 5 bin 103 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı ise 7 bin 655 liraya yükseltildi. 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı da 5 bin 103 liraya çıktı.
2026 Güncel Sosyal Yardım Ödemeleri Tablosu
|Yardım Türü
|Önceki Tutar (TL)
|Yeni Tutar (TL)
|Evde Bakım Yardımı
|11.702
|13.878
|Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) – Çocuk Başına
|8.198
|9.723
|Koruyucu Aile Ödemesi (Aylık Ortalama)
|13.096
|15.533
|Ağır Silikozis Hastası Aylığı
|11.840
|14.042
|Yaşlı Aylığı
|5.390
|6.393
|%40–69 Engelli Aylığı
|4.302
|5.103
|%70 ve Üzeri Engelli Aylığı
|6.454
|7.655
|Engelli Yakını Aylığı (18 Yaş Altı)
|4.302
|5.103
|Kronik Hastalık Yardımı
|11.702
|13.878
|Vefat Yardımı
|3.727
|4.421
Bakan Göktaş, şubat ayından itibaren tüm sosyal yardım ödemelerinin artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını belirtti. Yeni düzenlemelerle birlikte düşük gelirli bireyler, engelliler, yaşlılar ve çocuklar için sosyal desteklerin daha sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Yapılan artışların milyonlarca vatandaşı doğrudan etkilemesi bekleniyor.