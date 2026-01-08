Motorin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde indirim yapılması bekleniyor. Uluslararası petrol piyasalarında görülen hareketlilik, akaryakıt fiyatlarının yönünü etkiliyor ve sektörde bu hafta sonu pompaya yansıyacak düşüş hazırlıkları konuşuluyor.

Uzmanlara göre Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık ve küresel arz-talep dengesi, motorin fiyatlarının pompaya yansıyan seviyelerinde düşüş ihtimalini artırdı. Buna göre motorinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,35 lira indirim yapılması bekleniyor.

İndirimle birlikte İstanbul’da motorinin litre fiyatının yaklaşık 53,10 TL’ye, Ankara’da 54,13 TL’ye ve İzmir’de 54,47 TL’ye kadar gerilemesi bekleniyor.

Türkiye’de akaryakıt fiyatları; brent petrolün uluslararası piyasalardaki fiyatı, döviz kuru ve vergi kalemleri (ÖTV ve KDV) gibi unsurların bir araya gelmesiyle belirleniyor. Bu nedenle nihai indirim oranları, pompa fiyatlarına yansımadan önce bu etkiler de dikkate alınarak netleşiyor.

Uzmanlar, küresel enerji piyasasında beklentilerin önümüzdeki dönemde petrol arzında artış yönünde olmasının fiyatları aşağı çekebileceğini, elektrikli araçlara talebin yükselmesinin de uzun vadeli talep dinamiklerine etki edebileceğini belirtiyor. Ancak nihai fiyat değişikliklerinin kur dalgalanmaları ve vergilerle paralel olarak şekilleneceği vurgulanıyor.

Sürücüler, önümüzdeki hafta sonu motorin fiyatlarında pompa indirimini beklerken, benzin ve LPG fiyatları için de benzer hareketlerin gündeme gelip gelmeyeceği merakla takip ediliyor. Pompa fiyatlarındaki bu olası düşüş, özellikle ticari araç sahipleri ve uzun yolculuk yapacak vatandaşlar için nefes aldırabilir.