“2025, Kahramanmaraş’ın Ekonomik Geleceğini Şekillendirdiğimiz Bir Yıl Oldu”

Küresel ölçekte yaşanan ekonomik belirsizliklerin, finansman koşullarındaki sıkılaşmanın ve maliyet baskılarının yoğun şekilde hissedildiği bir dönemde Kahramanmaraş sanayisinin üretimden kopmadığını belirten Başkan Buluntu, şunları söyledi: “2025 yılı kolay bir yıl olmadı. Ancak bu yıl, Kahramanmaraş iş dünyasının ne kadar güçlü, dirençli ve kararlı olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Şehrimiz üretimden vazgeçmedi, istihdamını korudu ve ihracat odaklı büyüme iradesini sürdürdü.”

“KMTSO, Üyelerinin Yanında Oldu; Sahada ve Masada Aktif Rol Üstlendi”

2025 yılı boyunca KMTSO’nun sahayı merkeze alan bir anlayışla hareket ettiğini ifade eden Başkan Buluntu, oda faaliyetlerinin merkezinde her zaman üyelerin beklenti ve ihtiyaçlarının yer aldığını vurguladı: “Biz bu süreci masa başında değil, sahada yönettik. Sanayicimizi, tüccarımızı, girişimcimizi dinledik. Karşılaşılan her sorunu ortak akıl ve istişareyle ele aldık. KMTSO, bu dönemde yalnızca temsil eden değil; üyeleriyle birlikte düşünen, çözüm üreten ve yol gösteren bir kurum olmuştur.”

Meslek komiteleri ve meclis toplantıları aracılığıyla sektörlerin doğrudan karar alma süreçlerine dahil edildiğini belirten Buluntu, bu yaklaşımın KMTSO’nun kurumsal kapasitesini daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Kadın Girişimciliği ve Hibe Destekleri: “Kalkınmanın Temel Unsurlarından Biri”

2025 yılında kadın girişimciliğinin KMTSO’nun öncelikli gündem başlıklarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Buluntu, kadınlara yönelik hibe destekleri ve proje çalışmalarının stratejik önemine dikkat çekti: “Kadın girişimciliğini desteklemek, bizim için yalnızca sosyal bir sorumluluk değil; doğrudan kalkınmanın temel unsurlarından biridir. Kadınların üretimde daha güçlü yer aldığı bir ekonomi, krizlere karşı çok daha dayanıklıdır.”

KMTSO koordinasyonunda yürütülen ulusal ve uluslararası fonlu projeler kapsamında kadın girişimcilere hibe destekleri sağlandığını, eğitim, mentörlük ve danışmanlık programlarıyla kadın emeğinin ekonomik değere dönüştürüldüğünü belirten Buluntu, bu çalışmaların önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini kaydetti.

KİGEM: “Kadın Emeğini Ekonomiye Kalıcı Şekilde Kazandırıyoruz”

Başkan Buluntu, Kadın İş Geliştirme Merkezi (KİGEM) çalışmalarının 2025 yılında somut ve sürdürülebilir sonuçlar verdiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu: “KİGEM, kadın emeğini geçici desteklerle değil; kalıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik modelle güçlendiren çok önemli bir merkezdir. Buradaki hedefimiz; kadınlarımızın meslek sahibi olması, üretime katılması ve girişimci kimliğiyle ekonomide güçlü şekilde yer almasıdır. Kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması, Kahramanmaraş’ın hem sosyal dengesi hem de ekonomik gücü açısından son derece önemlidir.”

TUSAŞ Yatırımı: “Kahramanmaraş Sanayisinde Yeni Bir Eşik”

2025 yılının en stratejik gelişmelerinden birinin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yatırımı olduğunu vurgulayan Başkan Buluntu, bu adımın Kahramanmaraş sanayisi için yeni bir dönemi başlattığını ifade etti: “TUSAŞ yatırımı, Kahramanmaraş sanayisi için yeni bir sayfanın açılmasıdır. Bu yatırım sayesinde şehrimiz, savunma ve havacılık sanayii gibi yüksek teknoloji gerektiren alanlarla buluşacaktır. Hedefimiz; Kahramanmaraş’ı yalnızca geleneksel sektörlerle değil, yüksek katma değerli ve teknoloji odaklı üretimle anılan bir sanayi şehri haline getirmektir.”

Bu yatırımın yerel sanayiye tedarik zinciri fırsatları ve nitelikli istihdam açısından da önemli katkılar sağlayacağını belirten Buluntu, Kahramanmaraş’ın sanayi altyapısının bu sayede yeni bir boyut kazanacağını ifade etti.

Sürdürülebilirlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi: “Geleceğin Sanayisini Bugünden İnşa Ediyoruz”

2025 yılının, Kahramanmaraş sanayisinin dönüşüm yolculuğunda önemli bir eşik olduğunu ifade eden Başkan Buluntu, KMTSO bünyesinde hayata geçirilen Sürdürülebilirlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’nin bu vizyonun en güçlü adımlarından biri olduğunu vurguladı.

Sanayide yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve rekabetçilik başlıklarının artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğine dikkat çeken Buluntu, şu değerlendirmede bulundu: “Sürdürülebilirlik ve Dijital Dönüşüm Merkezimiz, üyelerimizin yeşil mutabakat, karbon ayak izi, enerji verimliliği ve dijitalleşme süreçlerine uyumunu destekleyen stratejik bir yapıdır. Bu merkezle amacımız; firmalarımızın ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak, dönüşüm süreçlerini doğru bilgi ve rehberlikle yönetmelerini sağlamaktır.”

Merkez kapsamında; bilgilendirme toplantıları, eğitim programları, danışmanlık ve yönlendirme faaliyetleri yürütüldüğünü belirten Buluntu, özellikle ihracatçı firmalar açısından sürdürülebilirlik kriterlerine uyumun kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Bu çalışmaların, Kahramanmaraş sanayisinin uzun vadeli büyüme hedeflerine doğrudan katkı sunduğunu kaydetti.



KMTSO Yeni Hizmet Binası: “Kurumsal Gücümüzü ve Hizmet Kapasitemizi Geleceğe Taşıyoruz”

2025 yılının KMTSO açısından yalnızca faaliyet ve projelerle değil, kurumsal altyapıyı güçlendiren önemli yatırımlarla da öne çıktığını belirten Başkan Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasının tamamlanmasının bu sürecin en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Yeni hizmet binasının, KMTSO’nun artan hizmet kapasitesine ve üyelerin beklentilerine cevap verecek şekilde planlandığını vurgulayan Buluntu, şu değerlendirmede bulundu: “KMTSO Yeni Hizmet Binamız, yalnızca fiziki bir yapı değil; kurumsal vizyonumuzun, büyüyen sorumluluklarımızın ve üyelerimize daha nitelikli hizmet sunma kararlılığımızın bir yansımasıdır. Daha modern, erişilebilir ve fonksiyonel bir yapıyla üyelerimize daha hızlı, daha etkin ve daha kaliteli hizmet sunacağız.”

Yeni binanın; toplantı alanları, eğitim ve istişare mekanları ile kurumsal organizasyon yapısını destekleyen donanımıyla, KMTSO’nun önümüzdeki dönemde hayata geçireceği projeler için güçlü bir merkez olacağını belirten Buluntu, bu yatırımın aynı zamanda Oda’nın 100. yılında kurumsal hafızayı ve temsil gücünü pekiştiren stratejik bir adım olduğunu kaydetti.

İhracatta İstikrar, Üretimde Güçlü Mesaj

2025 yılı, Kahramanmaraş ekonomisi açısından ihracat performansının öne çıktığı bir yıl oldu. Tekstil, metal mutfak eşyaları, gıda ve makine başta olmak üzere birçok sektörde ihracat hacminin artması; şehrin dış pazarlardaki etkinliğini güçlendirdi.

Bu başarıda, firmaların pazar çeşitliliğine yönelmesi, katma değerli üretime odaklanması ve KMTSO öncülüğünde yürütülen bilgilendirme ve yönlendirme çalışmalarının önemli payı olduğu vurgulandı.

İstişare Kültürü: KMTSO’nun En Güçlü Sermayesi

2025 yılı boyunca düzenlenen meclis ve komite toplantıları, KMTSO’nun kurumsal DNA’sında yer alan istişare kültürünün en somut yansımalarından biri oldu. Sektör temsilcileri yaşanan sorunları ve beklentileri doğrudan dile getirirken, alınan geri bildirimler oda politikalarına yön verdi.

Başkan Buluntu bu yaklaşımı şu sözlerle özetledi: “Ortak akıl, bizim en büyük gücümüzdür. KMTSO’da alınan her kararın arkasında sahadan gelen bir ses, masaya taşınan bir tecrübe vardır.”

100. Yıl İçin Güçlü Bir Zemin

2025 yılı, aynı zamanda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın 100. yılına yaklaşırken; kurumsal hafızanın güçlendiği, vizyonun netleştiği ve gelecek hedeflerinin daha somut şekilde tanımlandığı bir hazırlık süreci oldu.

Yeni projeler, sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm odaklı çalışmalar ile ulusal ve uluslararası iş birliklerine yönelik temaslar; KMTSO’nun yalnızca bugünü değil, önümüzdeki yüzyılı da planlayan bir anlayışla hareket ettiğini ortaya koydu.

Birlikte Daha Güçlü Bir Geleceğe

2025 yılı panoraması, Kahramanmaraş iş dünyasının zorluklar karşısında gösterdiği direnci, üretimden aldığı gücü ve geleceğe olan inancını net biçimde ortaya koydu. KMTSO, bu süreçte yalnızca bir kurum değil; şehrin ekonomik yolculuğunda güven veren bir pusula olmayı sürdürdü.

Başkan Buluntu açıklamasını şu güçlü mesajla tamamladı: “Birlikte üretiyor, birlikte güçleniyor ve Kahramanmaraş’ın yarınlarını birlikte inşa ediyoruz.”