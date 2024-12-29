Göktaş, "Sosyal medya platformlarına sorumluluk yükleyen kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya ile ilgili, "Çocukları korumak adına önemli bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğumuz ortada. Bakanlığımız öncülüğünde mevzuat çalışmamızı başlattık." dedi. "Bu yasal düzenlemenin aynı zamanda cezai yaptırım tarafı olacak." diye belirten bakan, sonuç itibarıyla uymayana farklı ceza yöntemlerinin geliştirilebileceğinin altını çizdi.

Göktaş, doğurganlık oranının düşmesiyle ilgili, "Sosyal ve sağlık hizmetlerinde bütçe ihtiyacının artması demek, milli güvenliğimiz açısından da çok önemli." açıklamasını yaptı.