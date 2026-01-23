Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda yaptığı sunumda, Ev Sahibi Türkiye Projesi kapsamında bugüne kadar 26 ilde kura çekildiğini ve 96 bin 272 hak sahibinin belirlendiğini açıkladı. Kurum, Mart ayında tüm kuraların tamamlanacağını, 2027 Mart ayında ise konut teslimlerinin başlayacağını söyledi.

Deprem Sonrası “Asrın İnşası” Süreci

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hızlı bir şekilde harekete geçildiğini belirten Kurum, deprem bölgesinde:

455 bininci konutun anahtarının teslim edildiğini,

11 ilde 62 bin köy evinin inşa edildiğini,

11 bin kilometrelik altyapı çalışması yapıldığını ifade etti.

Amaçlarının şehirleri eskisinden daha güçlü ve dirençli hale getirmek olduğunu vurguladı.

Kentsel Dönüşüm ve İstanbul Vurgusu

Türkiye genelinde bugüne kadar 2 milyon 510 bin bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını belirten Kurum, dönüşüm projelerinin yarısının İstanbul’da yürütüldüğünü söyledi. İstanbul’da “Yarısı Bizden Kampanyası” kapsamında 78 bin bağımsız birimin dönüşüm sürecinin devam ettiğini aktardı.

Sosyal Konutlarda Büyük Hedef

TOKİ aracılığıyla bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konutun tamamlandığını ifade eden Kurum, Ev Sahibi Türkiye sloganıyla 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edileceğini hatırlattı. Projeye 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğunu söyledi.

Yüksek Kiralara Karşı Yeni Tedbirler

Bakan Kurum, sosyal konut projeleriyle birlikte yüksek kiralar ve hayat pahalılığına karşı önleyici adımlar attıklarını, Gayrimenkul Sertifikası ve Emlak Katılım Yatırım Finansmanı gibi yeni araçlarla vatandaş lehine çözümler geliştirdiklerini belirtti.

“Türkiye Yüzyılı Güvenli Konutların Yüzyılı Olacak”

Kurum, konuşmasının sonunda hedeflerinin yalnızca konut üretmek olmadığını vurgulayarak, güvenli evlerin, mutlu ailelerin ve güçlü şehirlerin Türkiye Yüzyılı’nın temelini oluşturacağını ifade etti.