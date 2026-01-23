Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, toplam 401,45 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ile 2,05 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (AMG) ele geçirildi.
Öte yandan, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 19 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen iki ayrı çalışmada, farklı markalarda 5 adet cep telefonu, 2 adet Dyson marka saç düzleştirici, 3 adet Philips marka lazer epilasyon cihazı, 3 adet Safe Since 2010 marka büyük boy termos ve farklı ebatlarda 16 adet Stanley marka termos ele geçirildi.
Yürütülen çalışmalar kapsamında adli mercilere sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Emniyet birimleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.