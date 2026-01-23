Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre aşağıdaki güzergahların kapalı olduğu bildirilmişti.

Kahramanmaraş – Göksun yolu:

Hafif kar yağışı etkili. TIR ve kamyonlara kapalı , küçük araçların geçişine açık. Eki̇pler merkez ve kırsalda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor İçeriği Görüntüle

Göksun – Pınarbaşı yolu:

Hafif kar yağışı devam ediyor. TIR ve kamyonlar hariç tüm araçlara açık.

Pazarcık – Narlı – Gaziantep yolu:

Hafif kar yağışı görülüyor. KCS Kavşağı’ndan itibaren tüm araçlara kapalı.

(Otoyol Gaziantep yönü sadece otomobillere açık.)

Pazarcık – Gölbaşı yolu:

Kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyonlara kapalı.

Elbistan – Göksun yolu:

Kar yağışı var. Tüm araçların geçişine açık.

Elbistan – Malatya yolu:

Kar yağışı etkili. Tüm araçlara açık.

Hangi yollar açıldı?

23 Ocak 2026 günü saat 12.00 itibarıyla yapılan açıklamada, il genelinde şehirlerarası tüm yolların tüm araç türlerine açık olduğu bildirildi. Yetkililer, kent genelinde herhangi bir trafik kısıtlamasının bulunmadığını belirtti.

Emniyet birimleri, sürücülerin yine de kış şartlarına karşı dikkatli olmaları, trafik kurallarına uymaları ve yolculuk öncesi güncel yol durumunu takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Açıklama, kamuoyuna saygıyla duyuruldu.