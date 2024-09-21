Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile birlikte Kahramanmaraş halkının merakla beklediği "Uygun Olmayan Alan" konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada;

''Kahramanmaraş milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızı Bakanlığımız’da ağırladık. Bilim insanlarımızla uzun süredir üzerinde çalıştığımız Kahramanmaraş Mikrobölgeleme Etüt raporu sonuçlarını ele aldık.



Onikişubat İlçesi’nde yaklaşık 7 bin 854 hektar alanda saha çalışmaları sonucu ortaya çıkan bu bilimsel rapora göre; deprem üretme potansiyeli bulunmadığı tespit edilen alanlarda gerekli tedbirler alınarak yerleşim kurulmasının önünü açıyoruz.



Belediyelerimiz bilim insanlarımızın görüşleri doğrultusunda imar planlarını yenileyecek.''