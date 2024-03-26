Türkiye bu Pazar günü gerçekleştirilecek olan mahalli idareler ve yerel yönetimler seçimlerine odaklanmış durumda. Seçime dair takvim işlemeye devam ederken Pazar günü yaklaşık 61 milyon seçmen tekrardan sandığa gidip demokrasinin gereğini gerçekleştirecek.

Kahramanmaraş’ta adaylık süreci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarafından açıklanır açıklanmaz toplumun her kesiminin gönlüne dokunmak için kolları sıvayan Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de ziyaretlerine ara vermeden sürdürüyor.

Her fırsatta “yeni Kahramanmaraş’ın inşası için çok çalışacaklarına vurgu yapan Başkan Adayı Görgel, ziyaretleri esnasında yapacağı projeleri vatandaşlarla paylaşarak onlardan dua ve destek istiyor.

Ziyaret ettiği Sivricehöyük, Çiğli, Çınarlı, Doğanlıkarahasan ve Söğütlü Mahallelerinde halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Adayı Görgel, burada Aksu Haber mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.