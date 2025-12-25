Çamlıca Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Güler, Attarlar Odası’nın hem üye sayısı hem de temsil ettiği meslek grupları bakımından kentin en kapsamlı odalarından biri olduğunu vurguladı. Oda bünyesinde 84 farklı meslek grubunun yer aldığını belirten Güler; basın kuruluşları, züccaciye sektörü, eğitim kurumları, kırtasiye işletmeleri, sürücü kursları ve etüt merkezlerinin de Attarlar Odası çatısı altında faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Öncelik: Esnafı Ekonomik Olarak Güçlendirmek

6 Şubat depremlerinin ardından esnafın ciddi ekonomik zorluklar yaşadığını dile getiren Başkan Güler, yeni dönemde önceliklerinin esnafın işlerini kolaylaştıracak ve ekonomik anlamda güçlenmesini sağlayacak projeler olacağını söyledi. Bu süreçte basın mensuplarının görüş ve önerilerine büyük önem verdiklerini belirten Güler, basınla kurulan güçlü iletişimin kendileri için önemli bir avantaj olduğunu kaydetti.

Bin 70 Üye Sandık Başına Gidecek

Genel kurul sürecine ilişkin de bilgi veren Güler, Attarlar Odası’na kayıtlı bin 350 üyenin bulunduğunu, bunlardan bin 70 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğunu açıkladı. Sürece ilişkin olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Güler, genel kurulun birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini temenni etti.

Başkan Cuma Güler, tüm esnafları 8 Ocak 2026 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek genel kurula davet ederek, yeni dönemde Kahramanmaraş esnafı için güçlü, kapsayıcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla yola devam edeceklerini ifade etti.