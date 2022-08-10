Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Onikişubat ve Dulkadiroğlu Belediyesi’nin katkılarıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hayata geçirilen Çocuk Görüşme Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Açılış töreninde Başkan Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve Kahramanmaraş Barosu Başkanı Muhammed Burak Gül de yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşma yapan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, açılışı gerçekleştirilen Çocuk Görüşme Merkezi’nin önemine değindi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Güngör ve protokol üyeleri, Çocuk Görüşme Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Şehrimize Hayırlı Olmasını Diliyorum

Açılış töreni sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Sayın Valimiz, Cumhuriyet Başsavcımız ve protokol üyelerimizle birlikte Çocuk Görüşme Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdik. Şehrimiz için son derece önemli olan bu yapının hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuk Görüşme Merkezi’mizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.