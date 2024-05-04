Pazarcık Çiğdemtepe İlk ve Ortaokulu Genç KADEM Kütüphanesi açılışı gerçekleştirildi. Kütüphane açılışı kapsamında, çocuklara özel birbirinden güzel etkinlikler ve yarışmalarla çocukların daha güzel bir şekilde kitaplara ulaşımı ve öğrenimi amaçlanıyor.

Kahramanmaraş Kadem İl Temsilcisi Ayşe Taşkıran ise “öğrencilerin başarısına başarı katmak için daha iyi bir eğitim ve gelecek için açılışı yaptıklarını” belirterek Aksu Haber’e özel şu açıklamalara yer verdi.

Çiğdemtepe ilk ve ortaokulunun Müdürü Fatih Çayır ise “öğrencilerin kitaplara daha yakın ve öğrenimi daha da kolaylaştırmak adına bu adımı attıklarını” belirterek şu ifadelere yer verdi.