Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ personelleriyle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve meclis üyelerinin de yer aldığı programda Başkan Güngör, toplu iş sözleşmesinden sendikal haklara kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Güngör, “Öncelikle bu davetimize icabet edip bugün aramızda olan tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz günden itibaren yaklaşık 3 buçuk yılı geride bıraktık. Bu süreçte tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte el birliğiyle şehrimize hizmet etmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bu noktada tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz biriz ve birlikte güçlüyüz” dedi.

Çalışma Arkadaşlarımızın Sosyal Haklarında İyileştirmeler Yaptık

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi mali ve insan kaynakları alanında sürdürülebilir bir yapı oluşturmaya çok önem veriyoruz. Göreve geldiğimizde bunları sağlamak için ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Hamdolsun geldiğimiz noktada da bunu büyük ölçüde sağladık. Büyükşehir Belediyemizin piyasadaki itibarı gözle görülür ölçüde arttı. Esnafımıza ve müteahhidimize hiçbir borcumuz olmadığı gibi çok uygun şartlarda da alım gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren çalışma arkadaşlarımızın sosyal haklarını da her zaman gözettik. Her yıl çalışma arkadaşlarımızın sosyal haklarında iyileştirmeler yaptık” diye konuştu.

Personellerimizin Güvenini Boşa Çıkarmadık

Personellerin Büyükşehir Belediyesi’ne duydukları güveni ifade eden Başkan Güngör, “Sendikayla yaptığımız 2021 – 2022 Toplu İş Sözleşmesi gereği sözleşmede yer alan ücretleri eksiksiz olarak personellerimize ödedik. Sözleşmede yer alan yükümlülüklerimizi aksatmadan eksiksiz olarak ve zamanında yerine getirdik. 2022 yılına geldiğimizde de imzaladığımız sözleşme gereği personellerimize enflasyon + %2 zam yapılmasını karara bağladık. Fakat geldiğimiz noktada sendika, sözleşmede yer almamasına rağmen bir hak talebinde bulundu. Geçtiğimiz Cuma günü de sendika tarafından bazı siyasi partilerin katılımıyla bir eylem gerçekleştirildi. Çalışma arkadaşlarımızın çok büyük bir kısmının bu eyleme destek vermediğine şahit olduk. Çalışma arkadaşlarımızın bu tutumu bizlere olan güvenlerini gösteriyor. Biz de çalışma arkadaşlarımızın bize olan güvenini boşa çıkarmamak için bir çalışma yaptık. Toplu iş sözleşmesinde öngörülmediği halde çalışma arkadaşlarımıza yaklaşık 7 bin TL tutarında geriye dönük ücretlerini ödeyeceğiz. Ayrıca

bizlere güvendikleri ve yanımızda yer aldıkları için bin TL’de Eylül ayında ödeme yapacağız. Bu noktada 2021 ücretleri esas alındığında %100’lük bir artış gerçekleştirmiş oluyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde en düşük ücret 7 Bin TL. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Ortak Kaygımız Şehrimizi Daha İleriye Taşıyabilmek

Başkan Güngör konuşmasını, “Toplu ulaşımda Kahramanmaraş modelini ortaya çıkardık. Hemşehrilerimize toplu ulaşımda yük bindirmemek için her ay Özel Halk Otobüslerimize akaryakıt desteğinde bulunuyoruz. 25 binin üzerindeki hemşehrimize yıllık 100 Milyon TL’ye yakın sosyal destekte bulunan, zor dönemlerde kiraları almayarak esnafımıza destek olan bir belediyeyiz. Bütçe imkânlarımızı zorlayarak her zaman personelimizin ve hemşehrilerimizin yanında yer almaya gayret ediyoruz. Ortak kaygımız şehrimizi daha ileriye taşıyabilmek” cümleleriyle noktaladı.