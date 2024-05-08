Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, yaz ayının gelmesiyle birlikte ilçe genelindeki kilit parke yol çalışmalarına hız verdi.

Kırsaldan merkeze mahalle mahalle, sokak sokak kilit parke çalışmalarına devam eden Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kilit parke çalışması, planlı yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını özellikle kırsal mahallelerde aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Başkan Hanifi Toptaş, Cüceli Mahallesi’nde devam eden kilit parke çalışmalarını yerinde inceledi.

Cüceli Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Toptaş, ilk olarak mahalle muhtarlığında vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Başkan Toptaş daha sonra mahalle muhtarı, vatandaşlar ve ekibi ile kilit parke çalışmasının devam ettiği mevkiye hareket etti.

Burada görevini yapan işçilere kolaylıklar dileyen Başkan Toptaş, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

‘Kırsal mahallelerimizde yol sorunu kalmayacak”

Onikişubat Belediyesi olarak vatandaşlardan ve mahalle muhtarlarından gelen talep ve istekleri tek tek değerlendirdiklerini dile getiren Başkan Toptaş; “Fen İşleri Müdürlüğümüzün Cüceli Mahallemizdeki kilit parke yol yapım çalışmalarını yerinde inceledik. Ayrıca muhtarlığımızı da ziyaret ederek muhtarımız ve vatandaşlarımızın taleplerini dinleyip, çözümü için görüşmeler gerçekleştirdik. Etap etap, parça parça kilit parke çalışmalarımız devam edecek. Kırsal mahallelerimizin her anlamda standardını yükseltecek çalışmalarımızı hassasiyetle devam ettireceğiz. Böyle güzel insanlara hizmet etmenin mutluluğuyla, ilgilerine layık olabilmek için gecemizi gündüzümüze katacağız. Onikişubat’ın hizmetkârı olmaya geldik dedik, inşallah bu doğrultuda samimiyet ve gayretle hizmetlerimiz devam edecek” dedi.