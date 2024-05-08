Büyükşehir Belediyesinde meclis toplantıları ve ihalelerin canlı yayınlanacağını belirten Başkan Görgel, “Büyükşehir Belediyemiz ve vatandaşlarımız arasındaki iletişimi artırmak için meclis toplantılarımızı ve ihaleleri canlı yayınlama kararı aldık. Kahramanmaraş’ımızı açık ve şeffaf bir şekilde yönetmek istiyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Göreve geldiği günden itibaren açık, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediyesi Olağan Meclis Toplantıları ve ihalelerin canlı yayınlanacağını duyurdu. Alınan kararla Büyükşehir Belediyesi ve vatandaşlar arasındaki iletişimin daha da güçleneceğini belirten Başkan Görgel, “Göreve geldikten sonra gerçekleştirdiğimiz ilk olağan meclis toplantımızda oy birliğiyle aylık meclis toplantılarımızın canlı olarak yayınlanması noktasında karar almıştık. İnşallah bundan sonraki tüm meclis toplantılarımızı vatandaşlarımıza canlı bir şekilde aktaracağız. Kahramanmaraş’ımızı açık ve şeffaf bir şekilde yönetmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın da meclisimizde aldığımız kararlara vakıf olmasını arzu ediyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizde yapacağımız tüm ihalelerimizin de vatandaşlarımız tarafından takip edilebilmesi açısından canlı yayınlama kararı aldık. İnşallah bundan sonra yapılacak açık ihalelerimizi vatandaşlarımız canlı yayın vesilesiyle takip edebilecek. Böylece Büyükşehir Belediyemiz ve vatandaşlarımız arasındaki iletişim ve entegrasyonun daha kuvvetli olmasını hedefliyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.