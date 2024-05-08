Kahramanmaraş Ticaret Borsa binasında gerçekleşen Ekonomi Gazetesi ve KMTSO iş birliğinde düzenlenen Şans Sohbetleri, Aksu TV ekranlarından canlı olarak yayınlandı.

Ekonomist Ali Ağaoğlu ve Ekonomist Hakan Güldağ'ın katılımıyla yapılan sohbette ekonomiyle ilgili son gelişmeler ele alındı.

Önemli konuların ele alındığı ‘Şans Sohbetleri programı, katılımcıların bir araya gelerek sektörel gelişmeleri değerlendirmesi ve geleceğe dair stratejik adımların tartışılması için önemli bir fırsat sunarken, etkinlik boyunca sektörel yenilikler ve ekonomik trendler masaya yatırıldı.

Kahramanmaraş iş dünyasının yoğun katılım gösterdiği sohbet soru cevap şeklinde devam ederken özellikle deprem bölgesinde ekonominin yeniden canlandırılması noktasında atılabilecek adımlar konuşuldu.