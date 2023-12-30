Daima şehit yakınlarının yanında olan, onları yalnız bırakmayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin gözde turizm mekânı Şairler Tepesi’nde düzenlenen ‘Şehit Çocuklarına Vefa’ programına katıldı. ‘Biz Birlikte Güzeliz’ temalı programda; Vali Mükerrem Ünlüer, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, ilçe belediye başkanları,

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, kurum müdürleri ile şehit yakınları da yer aldı. Şehit yakınları, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şehit Ailelerimizin Yanındayız

Şehit aileleriyle yakından ilgilenen, sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programda yaptığı konuşmada, “Öncelikle davetimize icabet eden, bu anlamlı programda bizlerle birlikte olan herkese teşekkür ediyoruz. Bugün hep birlikte burada huzur içinde bir araya gelebiliyorsak vatan için canını feda eden şehitlerimiz sayesindedir. Onlara çok şey borçluyuz. Devlet ve millet olarak daima şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerinin yanındayız, onları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, ahirete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” cümlelerini kaydetti.

