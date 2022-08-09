Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi personelleriyle bir araya gelerek onlara müjde üstüne müjde verdi. Çalısanlara yüzde 100 zam yapıldığını açıklayan Başkan Güngör'ün açıklaması büyük bir sevinçle karşılandı.