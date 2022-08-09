Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi personelleriyle bir araya gelerek onlara müjde üstüne müjde verdi. Çalısanlara yüzde 100 zam yapıldığını açıklayan Başkan Güngör'ün açıklaması büyük bir sevinçle karşılandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi personelleriyle bir araya gelerek onlara müjde üstüne müjde verdi. Çalısanlara yüzde 100 zam yapıldığını açıklayan Başkan Güngör'ün açıklaması büyük bir sevinçle karşılandı.
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