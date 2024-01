Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, mesajında gazetecilik mesleğinin önemine değindi. Tarafsız, doğru ve güvenilir haberciliğin gazeteciliğin temeli olduğunu ifade eden Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Gazetecilik mesleği, özünde bir çok zorluğu da barındırmaktadır. Her şartta ve koşulda gazetecilerimiz mesleklerini en güzel şekilde icra etmektedir. Yaşamış olduğumuz asrın felaketinde de bunu görmüş olduk. O zorlu şartlarda dahi görevlerini büyük bir hassasiyet içerisinde yapmışlardır. Bizler de onları mesai arkadaşı olarak görüyoruz. Bu vesileyle tüm gazeteci kardeşlerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Ayrıca hayatını kaybeden tüm gazeteci kardeşlerimi ve büyüklerimi saygıyla anıyorum. Gazeteciler gününüz kutlu olsun.”