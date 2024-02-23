Mesajında dua temennisinde bulunan Başkan Okay, şunları söyledi: “Bağışlanma, af ve günahlardan arınma gecesi olan Berat Kandilimiz, bizlere manevi bir nefes aldırma, kendimizi sorgulama ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunmaktadır. Başta aziz hemşerilerim olmak üzere, tüm İslam aleminin, Berat Gecesi’ni canı gönülden kutluyorum. Ramazan ayına, günah yüklerimizden arınmış gönüllerle, berat etmiş olarak girebilmeyi Yüce Allah’tan niyaz ediyor, sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah’a emanet olun.”