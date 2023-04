Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Okay, “Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne kavuşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



Kadir Gecesi’nin İslam alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Belediye Başkanı Necati Okay, mesajını şu şekilde sürdürdü: “Kadir gecesi, rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi olan Ramazan ayının kalbidir. Bu güzel geceye kavuşmanın sevincini, mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Bu vesileyle ülkemizin, milletimizin ve İslâm âleminin mübarek Kadir gecelerini can-ı gönülden tebrik ediyorum. Ramazan ayını on bir ayın sultanı kılan Yüce Rabbimiz, Kadir Gecesini de bin aydan daha hayırlı kılmıştır. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Kadir gecesi diğer bütün kutlu zamanların üstünde ve önünde olarak Yüce Rabbimizin insanlığa bir rahmet ve ümit kapısı olarak bahşettiği mübarek bir gecedir. Bu güzel geceyi en iyi şekilde geçirmek adına üzerimize düşen görevi yerine getirelim. Dargınlıklara ve kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hâkim kılalım. İslam aleminin birliği ve dirliği için dualar edelim. Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için ellerimizi semaya kaldıralım ve dualar edelim. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimiz ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum.”