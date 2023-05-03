Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, 6. Olağan Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdi.



ÖKSÜZ: DEPREM SONRASI ODAMIZIN ÖNEMLİ ÇALIŞMALARI OLDU

Toplantıda konuşan KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, “Sanayi tesislerimizde ciddi sıkıntılar var. 6. Bölge teşvikleri ilimizin cazibe merkezi olması yönünde faydalı” dedi.

“Depremden sonra odamızın Kahramanmaraş ekonomisiyle ilgili çok önemli çalışmaları oldu. Birçok bakanımız, bakan yardımcımız geldi. Kendilerine sanayicilerimizin, esnafımızın problemlerini anlattık. Çünkü bu şehir birden bire bir yıkıma uğradı ve herkese büyük faturalar çıktı. Birden bire ağır bir fatura ile karşılaşan sanayicimize can suyu verilmesi gerekir. Kahramanmaraş’ın krediye ulaşması için ısrar ediyoruz. Bu gerçekten büyük bir ihtiyaç. Sanayi tesislerimizde ciddi sıkıntılar var. 6. Bölge teşvikleri ilimizin cazibe merkezi olması yönünde faydalı.”