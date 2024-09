Her alanda hayata geçirdiği projelerle ‘Daha yaşanabilir bir Onikişubat’ı inşa ederken, gençlerin geleceğine de yatırım yapmayı göz ardı etmeyen Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, mezun öğrencilere yönelik ücretsiz Üniversite Hazırlık Kursu’nda yeni dönemin startını verdi.

Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen projeleriyle özellikle dezavantajlı öğrencilerin başarılı olması için hayata geçirilen Üniversite Hazırlık Kursu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, kursiyer öğrenciler ve ailelerinin katıldığı törenle başladı.

Kurslar kapsamında, Fatih Mahallesi’ndeki Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi’nde 8 sayısal, 2 sözel sınıfı olmak üzere 222 öğrenci, Saçaklızade Mahallesi’ndeki Şehit Serkan Yılmaz Bilgi ve Kültür Evi’nde ise 8 eşit ağırlık, 2 TYT sınıfı olmak üzere 251 öğrenci eğitim görecek.

Kursla birlikte öğrenciler, deneyimli eğitimciler ve modern eğitim materyalleriyle sınava hazırlanırken, içerisinde deneme sınavlarının da olduğu setler halindeki kaynak kitapları da ücretsiz bir şekilde alabilecek.

Her deneme sınavı sonrası üst düzey özel okullarda kullanılan Sınav Analiz Programı ile detaylı analizler yaparak öğrencilerin eksik yönlerine odaklanılacak. Eğitim süreci boyunca uzman rehber öğretmenler, öğrencilere birebir destek vererek doğru ders çalışma yöntemleri ve sınav stratejileri geliştirmelerine yardımcı olacak.

Kursların başlama töreninde her iki kurs merkezini de ziyaret ederek gençler ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Hanifi Toptaş, sınav süreci hakkında motivasyon konuşmaları yaparken, eğitim alanındaki yatırımların da artarak devam edeceğini vurguladı.

Ayrıca kursların yalnızca akademik başarıya değil, aynı zamanda öğrencilerin kişisel gelişimlerine de katkı sağlayacağını belirtti.

Başkan Toptaş, tören sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Eğitim konusu çok önemli. ‘İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar’ der Cervantes. Ve ‘Eğitim, insanın hayatında ekmek ve sudan sonra gelir’ der Dante. Hakikaten dünyanın neresine gidersek gidelim, oradaki entelektüel kesim her zaman eğitimin önemini vurgulamıştır, Bugün dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidin, oradaki refah düzeyi ile eğitim düzeyi arasında bir bağlantı vardır. Refah düzeyi ne kadar yüksekse, eğitim düzeyi de o kadar yüksektir. Bizler de Onikişubat Belediyesi olarak bu çerçevede eğitime önem veriyoruz ve eğitim yatırımlarımızı devamlı sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Burada da Üniversite Hazırlık Kursu’muzu başlatıyoruz. Mezun öğrencilerimize yönelik kursumuz, bugünden itibaren Şehit Serkan Yılmaz Bilgi ve Kültür Evi ile Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi’mizde gençlerimizin hizmetinde. Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi’mizde 8 sayısal sınıf, 2 de sözel sınıfı olmak üzere 222 öğrencimiz, Şehit Serkan Yılmaz Bilgi ve Kültür Evi’mizde ise 8 eşit ağırlık sınıfı ve 2 TYT sınıfı olmak üzere 251 öğrencimiz olmak üzere toplamda 473 öğrencimizin kurslarımızdan faydalanmasını sağlayacağız. Haziran ayında sona erecek kurslarımızda yıl boyu deneme sınavlarımız ve yaprak testlerimiz olacak. Sınav analiz programları ile de rehber öğretmenlerimiz eşliğinde öğrenci takip sistemimiz ve velilerimizi SMS ile bilgilendirme çalışmalarımız da kurslarımızda yer alacak” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Toptaş’ın temsili olarak zil çalmasıyla kurslarda eğitim-öğretim başladı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu