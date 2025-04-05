KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ünlüer, mesajında, AA'nın Kurtuluş Savaşı sürecinde halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak ve bağımsızlık davasını tüm dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 6 Nisan 1920'de kurulduğunu belirtti.

AA'nın 105 yıldır milli duruşundan ödün vermeden yayın hayatını sürdürdüğünü vurgulayan Ünlüer, şunları kaydetti:

"Kuruluşundaki ideal ve inançla bugün de hem yurt içinde hem uluslararası arenada güvenilir ve tarafsız haberciliğiyle ön plana çıkan AA, sadece bir haber kaynağı değil, aynı zamanda habercilikte etik, kalite ve sorumluluğun temsilcisidir. Sürekli kendini yenileyen yapısı, gelişen teknolojiyi yakından takip eden vizyonu ve alanında uzman kadrosuyla Türkiye'nin sesi olmayı sürdüren AA'nın 105. yıl dönümünü kutluyor; bu değerli kurumun tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

