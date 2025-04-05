Kahramanmaraş Valiliği tarafından düzenlenen tören, Valilik bahçesinde gerçekleştirildi.

Törene, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, il protokolü ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Ardından ay yıldızlı bayrağa kahramanlık madalyasını takan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Daha sonra Ak Parti İl Başkanı Av. M. Burak Gül ise yaptığı açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Kahramanmaraş’a istiklal madalyası verilişinin 100. Yıl dönümünü kutladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise bu destansı mücadele sonucu top yekûn şehrin madalyaya layık görülmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.