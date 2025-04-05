Türkiye Oryantiring Federasyonu işbirliği ile yeni bir etkinliğe imza atan Onkişubat Belediyesi, ‘Bilginin izini sürüyoruz’ sloganı ile Onikişubat Oryantiring Etkinliği düzenledi.

Kütüphaneler Haftası’na özel hazırlanan Oryantiring Etkinliği’ne Türkiye’nin dört bir yanından takımlar katıldı.

Katılımcılar, harita ve pusula yardımıyla kitapların gizlendiği parkuru en hızlı sürede tamamlayarak hem eğlendi hem de kendilerini keşfetme fırsatı yakaladı.

Burada açıklamalarda bulunan Türkiye Oryantiring Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Hacıveli Kalmış, spora ve sporcuya olan desteklerinden dolayı Onikişubat Belediyesine teşekkür etti.

Onikişubat Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürü Muhammed Kılıçsalllayan belediyenin her zaman bu tür etkinliklere önem verdiğini söyleyerek bu tür özel günlerde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getirdi.