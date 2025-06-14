Kurban Bayramı’nın ardından Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran, bayram sürecinin hem kasap esnafı hem de vatandaşlar açısından oldukça verimli ve huzurlu geçtiğini belirtti.

Yoğun geçen bayram günlerinin ardından konuşan Başkan Uyduran, şehirde kurban ibadetinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bayram öncesi ve bayram boyunca sahada aktif bir şekilde yer alan kasap esnafının özveriyle çalıştığını vurgulayan Uyduran, şu ifadeleri kullandı:

“Kurban Bayramı bizim mesleğimiz açısından hem kutsal hem de çok yoğun geçen bir dönemdir. Bu yıl da esnaf kardeşlerimiz büyük bir titizlikle, hijyen ve dini kurallar doğrultusunda vatandaşlarımıza hizmet sundu. Kurbanlık kesimlerinden et parçalamaya, paketlemeden dağıtıma kadar tüm süreçler kontrollü ve düzenli şekilde yürütüldü. Bu anlamda tüm esnafımıza teşekkür ediyorum” dedi.

VATANDAŞ MEMNUN, ESNAF UMUTLU

Kahramanmaraşlı vatandaşların kurban kesiminde daha bilinçli davrandığına dikkat çeken Mehmet Uyduran, “Her geçen yıl bu konuda daha fazla bilinçlenme görüyoruz. Vatandaşlarımız artık ehil ellerden hizmet alma konusunda daha dikkatli. Ruhsatsız ve merdiven altı kesim yapanlara karşı büyük bir duyarlılık oluştu. Bu da hem sağlıklı kurban kesimini hem de esnafımızın emeğinin karşılık bulmasını sağladı” ifadelerini kullandı.

“KASAPLAR OLARAK GEREKEN SORUMLULUĞU ÜSTLENDİK”

Kurban Bayramı süresince hijyen kurallarına azami özen gösterildiğini vurgulayan Uyduran, “Odamız olarak bayram öncesinde eğitimler verdik, uyarılar yaptık. Denetimlerde belediyemizle ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde olduk. Kurban kesim alanlarında düzenin sağlanması, atıkların çevreye zarar vermemesi için ciddi çaba gösterdik. Kasaplarımız her zamanki gibi meslek ahlakı ve vicdanla hareket etti,” dedi.

EKONOMİK ŞARTLARIN GÖLGESİNDE VERİMLİ BİR BAYRAM

Ülke genelinde ve yerelde yaşanan ekonomik zorluklara rağmen bayramın bereketli geçtiğini belirten Başkan Uyduran, “Elbette maliyetler yükseldi, vatandaşın alım gücü azaldı ama buna rağmen bayramın manevi yönü ağır bastı. İnsanlar imkanları ölçüsünde kurban ibadetini yerine getirdi. Bu yıl Kahramanmaraş’ta kurban kesimi ve et işleme süreçlerinde genel anlamda olumlu bir tabloyla karşılaştık” dedi.

“BİRLİK VE BERABERLİK DUYGUSU PEKİŞTİ”

Bayramların toplumsal dayanışmanın en güçlü şekilde yaşandığı zamanlar olduğuna vurgu yapan Uyduran, “Kurban Bayramı; paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin zirveye ulaştığı özel bir zaman dilimidir. Biz kasap esnafı olarak bu bayramda üzerimize düşen görevi yerine getirmiş olmanın huzurunu yaşıyoruz. Rabbim, nice bayramları sağlıkla, huzurla geçirmeyi nasip etsin,” şeklinde konuştu.

“GELECEK YILLAR İÇİN DAHA PLANLI HAZIRLIK”

Açıklamasının sonunda gelecek yıllar için daha planlı ve geniş kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğine değinen Mehmet Uyduran, kurban kesim alanlarının artırılması, belediyelerle iş birliğinin güçlendirilmesi ve kasapların daha fazla desteklenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.