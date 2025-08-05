Kahramanmaraş’ın gözde turizm noktalarından biri olan Başkonuş Yaylası, 2025 yaz sezonunda da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kavurucu sıcakların etkili olduğu bu günlerde serin havası ve doğal güzellikleriyle vatandaşların en çok tercih ettiği kaçış noktalarından biri olan yayla, misafirlerini dört mevsim ağırlamayı sürdürüyor.

Türkiye’nin en büyük yatak kapasitesine sahip yayla oteli olma özelliğine sahip Başkonuş Yaylası, Toplam 40 villadan oluşuyor. Konuklarına konforlu bir konaklama imkânı sunarken, aynı zamanda yayla içerisinde market ve restoran hizmetleriyle tatilcilerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bölgedeki doğal zenginliklerin korunmasına da büyük önem veriliyor. Özellikle yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı kapsamlı önlemler alınmış durumda. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte kolluk kuvvetleri de bölgede sürekli denetim yaparak izinsiz ve kontrolsüz ateş yakılmasını önlemek adına sıkı tedbirler uyguluyor.