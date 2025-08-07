Olayın Yeri ve Zamanı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde bulunan Beyreli Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana gelen kazada bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Kaza Nasıl Meydana Geldi?

M.O.K. yönetimindeki 33 AYN 848 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmekte olan A.K. adlı yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.O.K. da yola savrularak yaralandı.

Yaralıların Durumu

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, hem motosiklet sürücüsünü hem de yayayı hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Kaza Sonrası Süreç

Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlatırken, bölgede benzer kazaların yaşanmaması adına yaya geçitleri ve trafik güvenliği konusunda önlemler alınması gerektiği ifade edildi.