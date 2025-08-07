Ambulansta dünyaya gelen ikizlere 112 ekibinden doğum günü sürprizi
Ambulansta dünyaya gelen ikizlere 112 ekibinden doğum günü sürprizi
İçeriği Görüntüle

Olayın Yeri ve Zamanı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde bulunan Beyreli Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana gelen kazada bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

A A 20250807 38763271 38763268 M E R S I N D E M O T O S I K L E T I N C A R P T I G I Y A Y A V E S U R U C U Y A R A L A N D I

Kaza Nasıl Meydana Geldi?

M.O.K. yönetimindeki 33 AYN 848 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmekte olan A.K. adlı yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.O.K. da yola savrularak yaralandı.

A A 20250807 38763271 38763270 M E R S I N D E M O T O S I K L E T I N C A R P T I G I Y A Y A V E S U R U C U Y A R A L A N D I

Yaralıların Durumu

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, hem motosiklet sürücüsünü hem de yayayı hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

A A 20250807 38763271 38763269 M E R S I N D E M O T O S I K L E T I N C A R P T I G I Y A Y A V E S U R U C U Y A R A L A N D I

Kaza Sonrası Süreç

Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlatırken, bölgede benzer kazaların yaşanmaması adına yaya geçitleri ve trafik güvenliği konusunda önlemler alınması gerektiği ifade edildi.