İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde trafik denetimi yapıldı.

Denetimlerde, 23'ü motosiklet olmak üzere 42 araçta "abart" olarak tabir edilen ve aşırı ses çıkaran egzoz bulunduğu tespit edildi.

Araçları trafikten meneden ekipler, sürücülere de toplam 389 bin 214 lira ceza uyguladı.

Denetimlerde, aracında çakar sistemi kullanan sürücüye 276 bin 344 lira ceza kesen ve ehliyetine 30 gün el koyan ekipler, otomobili de trafikten menetti.