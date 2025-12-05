Mersin'in Erdemli ilçesinde bir depoda kundaklama sonucu çıkan ve yanındaki eve sıçrayan yangınla ilgili tutuklanan sanık, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Adem İ. tutuklu bulunduğu Ereğli Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Olay günü evinin yanması nedeniyle düğünü ertelenen Salih Özden ve deposu hasar gören babası Ahmet Özden ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen Ahmet Özden, sanığın cezalandırılmasını isteyerek, 'Zararım giderilmedi. Psikolojimiz bozuldu. Sanığın bir teneke tiner dökerek korkutmak maksadıyla küçük bir yangın çıkarmak istediği beyanı kabul edilemez bir durumdur.' dedi.

Salih Özden de yangının çıkma şekli itibarıyla olayın korkutma eyleminin dışında olduğunu savunarak, sanığın üst hadden cezalandırılmasını istedi.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, geçmişte arsa meselesi nedeniyle Ahmet Özden ile olumsuzluk yaşadığı anlaşılan Adem İ'nin, düğün gecesi tiner yakarak müştekilere ait ikametlere zarar verdiğinin tespit edildiğini, söz konusu eylem nedeniyle sanığın 'yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık Adem İ, yaptığından pişman olduğunu belirterek 'Param yok. Bu nedenle zararı karşılayamam. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Avukatların beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, 'yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

- Genç çiftin düğünü kundaklama sonucu yarım kalmıştı

Koyuncu Mahallesi'ndeki plastik kasa deposunda 27 Ağustos'ta çıkıp yanındaki 2 katlı eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Salih ve Şerife Özden çiftinin düğünü, depoda çıkan ve evlerine sıçrayan yangın nedeniyle yarıda kalmıştı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, depo sahibi Ahmet Özden'in oğlunun düğünü sırasında meydana gelen yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlenmiş, gözaltına alınan Özden'in komşusu Adem İ. tutuklanmıştı.