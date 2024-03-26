Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenme tarihleri belli oldu. Buna göre, ikramiyeler 2 ile 5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin ödenme tarihlerini sosyal medyadan duyurdu.

4A (SSK) kapsamında gelir ve maaş alanların ödeme günü, 17 ve 18 olanlara 2 Nisan'da; 19,20,21 ve 22 olanlara 3 Nisan'da; 23,24,25 ve 26 olanlara 4 Nisan'da ödemeler hesaplara yatırılacak.

4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve maaş alan vatandaşların ikramiyeleri 5 Nisan tarihinde hesaplarına yatırılacak.

4C kapsamında her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alan emeklilerin ikamiye ödeme günü ise, 1 ve 2 olanlara 2 Nisan; 3,4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihinde bayram ikramiyeleri ödenecek.