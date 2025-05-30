Emeklilerin dört gözle beklediği Kurban Bayramı ikramiyesiyle ilgili detaylar belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde verilecek ikramiyelerin ödeme takvimini kamuoyuyla paylaştı. Bu yıl emekli bayram ikramiyeleri, 31 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak.

İkramiye Tutarı 4.000 TL’ye Yükseldi

2024 yılında 3.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesi, 2025 yılı itibarıyla yüzde 33,3 oranında artırılarak 4.000 TL’ye çıkarıldı. Bu artışla birlikte emekliler yıl içinde toplamda 8.000 TL bayram ikramiyesi almış olacak. Zam kararı, emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve bayram öncesinde ekonomik rahatlama sağlamak amacıyla alındı.

İkramiye Ödeme Takvimi

Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, ödeme tarihleri emeklilerin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumlarına göre şöyle sıralanıyor:

Bağ-Kur (4B) emeklileri: 31 Mayıs 2025 Cuma Kayseri Koramaz Vadisi Müzesi kapılarını açtı İçeriği Görüntüle

Emekli Sandığı (4C) emeklileri: 1 Haziran 2025 Cumartesi

SSK (4A) emeklileri: 2, 3 ve 4 Haziran 2025 tarihlerinde T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak yatırılacak.

Sadece Emekliler Değil...

Bayram ikramiyesi sadece yaşlılık aylığı alan emeklilere değil; aynı zamanda malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar görmüş sivil vatandaşlar ve şampiyon sporcular gibi farklı kategorilerdeki hak sahiplerine de ödenecek.

Toplam Maliyet: 57,4 Milyar TL

Bu kapsamlı ödeme, toplamda yaklaşık 57,4 milyar TL gibi dev bir bütçeyle gerçekleştirilecek. Bakanlık, bu ödemelerin devletin sosyal destek anlayışının bir parçası olduğunu vurgularken, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi adına tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Nasıl ve Nereden Sorgulanabilir?

İkramiye ödemeleri, emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak. Vatandaşlar, ödeme tarihlerini ve ikramiye tutarlarını e-Devlet üzerinden veya bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumlarının resmi internet sitelerinden takip edebilecek.