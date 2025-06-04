2025 yılı Kurban Bayramı Arefe Günü olan 5 Haziran Perşembe günü, resmi kurumlar ve bazı özel sektör kuruluşları yarım gün hizmet verecektir. Bu kapsamda;

  • PTT Kargo, resmi kurum olduğu için Arefe Günü yarım gün çalışacaktır. Öğle saatlerinden sonra PTT Kargo hizmet vermeyecektir.

  • Özel kargo firmalarında ise durum değişiklik gösterebilir:

    • Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Aras Kargo, Sürat Kargo gibi firmalar, genellikle Arefe Günü sabah saatlerinden öğleye kadar çalışmakta, öğleden sonra hizmet vermemektedir.

    • Bazı bölgelerde ise firmalar, tam gün açık kalabilir. Bu nedenle, kesin bilgi için ilgili kargo şubesi ile iletişime geçilmesi önerilir.

H T Ll Kl L Fq02N Uc C Ltnz U G A

KURBAN BAYRAMI’NDA KARGO FİRMALARI ÇALIŞIYOR MU? | 6-7-8-9 HAZİRAN 2025

Kurban Bayramı 2025, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bu tarihler arasında:

  • Tüm kargo firmaları resmi tatil kapsamında olacak ve hizmet vermeyecek.

  • Bayram süresince kargo dağıtımı yapılmayacak, şubeler kapalı olacak.

Q H Gr2 Ux3 Eit Bp Ls J S Ui Q

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kargo firmaları, 10 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla normal mesai düzenine geri dönecektir. Bu tarihten itibaren gönderim ve teslimat işlemleri kaldığı yerden devam edecek.

Sisqrm G T E K Rv5Qaw Ryx Cg

KARGO FİRMALARI ÇALIŞMA SAATLERİ (GENEL)

PTT Kargo:

Son hac kafilesi hafta sonu yola çıkacak
Son hac kafilesi hafta sonu yola çıkacak
İçeriği Görüntüle

  • Hafta içi: 08:30 - 17:30

  • Cumartesi: Bölgeye göre 13:30’a kadar açık

  • Pazar: Kapalı

Yurtiçi Kargo:

  • Hafta içi: 09:00 - 18:00

  • Cumartesi: 09:00 - 16:00

  • Pazar: Kapalı

MNG Kargo:

  • Hafta içi: 08:30 - 18:00

  • Cumartesi: 08:30 - 14:00

  • Pazar: Kapalı

Sürat Kargo:

  • Doğu illeri hafta içi: 08:30 – 18:00

  • Batı illeri hafta içi: 09:00 – 18:30

  • Cumartesi: 08:30 – 14:00 / 09:00 – 14:30 (bölgeye göre)

  • Pazar: Kapalı

Aras Kargo:

  • Hafta içi: 08:30 - 18:00

  • Cumartesi: 08:30 - 13:00

  • Pazar: Kapalı

Posta Ve Hizli Kargo Tasimaciliginda Vergi 12276160 Amp 750X465

KARGOLAR YARIM GÜN HİZMET VERECEK!

  • 5 Haziran 2025 Arefe Günü: Kargo firmaları genellikle yarım gün hizmet verecek.

  • 6-9 Haziran 2025 Kurban Bayramı süresince: Tüm kargo firmaları kapalı olacak, kargo gönderimi ve teslimatı yapılmayacak.

  • 10 Haziran Salı: Kargo firmaları normal çalışma düzenine dönecek.