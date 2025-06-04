2025 yılı Kurban Bayramı Arefe Günü olan 5 Haziran Perşembe günü, resmi kurumlar ve bazı özel sektör kuruluşları yarım gün hizmet verecektir. Bu kapsamda;

PTT Kargo , resmi kurum olduğu için Arefe Günü yarım gün çalışacaktır . Öğle saatlerinden sonra PTT Kargo hizmet vermeyecektir.

Özel kargo firmalarında ise durum değişiklik gösterebilir: Yurtiçi Kargo , MNG Kargo , Aras Kargo , Sürat Kargo gibi firmalar, genellikle Arefe Günü sabah saatlerinden öğleye kadar çalışmakta , öğleden sonra hizmet vermemektedir. Bazı bölgelerde ise firmalar, tam gün açık kalabilir. Bu nedenle, kesin bilgi için ilgili kargo şubesi ile iletişime geçilmesi önerilir.



KURBAN BAYRAMI’NDA KARGO FİRMALARI ÇALIŞIYOR MU? | 6-7-8-9 HAZİRAN 2025

Kurban Bayramı 2025, 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Bu tarihler arasında:

Tüm kargo firmaları resmi tatil kapsamında olacak ve hizmet vermeyecek.

Bayram süresince kargo dağıtımı yapılmayacak, şubeler kapalı olacak.

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kargo firmaları, 10 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla normal mesai düzenine geri dönecektir. Bu tarihten itibaren gönderim ve teslimat işlemleri kaldığı yerden devam edecek.

KARGO FİRMALARI ÇALIŞMA SAATLERİ (GENEL)

PTT Kargo:

Hafta içi: 08:30 - 17:30

Cumartesi: Bölgeye göre 13:30’a kadar açık

Pazar: Kapalı

Yurtiçi Kargo:

Hafta içi: 09:00 - 18:00

Cumartesi: 09:00 - 16:00

Pazar: Kapalı

MNG Kargo:

Hafta içi: 08:30 - 18:00

Cumartesi: 08:30 - 14:00

Pazar: Kapalı

Sürat Kargo:

Doğu illeri hafta içi: 08:30 – 18:00

Batı illeri hafta içi: 09:00 – 18:30

Cumartesi: 08:30 – 14:00 / 09:00 – 14:30 (bölgeye göre)

Pazar: Kapalı

Aras Kargo:

Hafta içi: 08:30 - 18:00

Cumartesi: 08:30 - 13:00

Pazar: Kapalı

KARGOLAR YARIM GÜN HİZMET VERECEK!