Ceviz Bahçeleri Don Etkisiyle Zarar Gördü

Bertiz bölgesinde don olayının ceviz ağaçlarında ciddi hasara yol açtığını belirten üreticiler, çiçeklenme döneminde gerçekleşen bu soğuk hava olayının, ürünün tamamen kaybedilmesine neden olduğunu söyledi.

Üreticiler Destek Bekliyor

Zarar gören üreticilerden biri, “Daha sezon başında emeklerimiz heba oldu. Bu yıl ürün almayı beklemiyoruz. Çiftçiler olarak zor durumdayız ve devletimizden destek bekliyoruz,” dedi.

Don felaketinin bölgedeki tarımsal üretime etkilerinin azaltılması için yerel yönetimlerin ve Tarım Bakanlığı’nın devreye girmesi bekleniyor.