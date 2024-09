Dulkadiroğlu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 28. Geleneksel Bertiz Boyalı Kısa Şalvar Güreş turnuvası büyük bir coşkuyla tamamlandı.

Toplamda 540 sporcunun katıldığı turnuvada, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Bertiz Boyalı Kısa Şalvar Güreş ağası seçildi.

Toplamda 28 farklı kiloda gerçekleştirilen turnuvaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Bertiz bölgesinin zenginliklerinden bahseden Başkan Akpınar, güreşin de bu zenginliklerin en önemli parçası olduğunu ifade etti.

Başkan Akpınar, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bu güreşler, sadece sporun değil, aynı zamanda kültürel değerlerimizin yaşatıldığı, nesiller boyu devam eden bir geleneğin sembolüdür. Ata sporumuza sahip çıkmak ve onu gelecek kuşaklara aktarmak, kültürel mirasımızı koruma adına büyük bir sorumluluktur. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak, kültürel değerlerimize verdiğimiz önem, her çalışmamızın temel taşını oluşturuyor. Bu nedenle Bertiz Boyalı Güreşleri, bizim için yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştiren önemli bir buluşma noktasıdır.”



SPORUN VE SPORCUNUN HER ZAMAN YANINDAYIZ



Başkan Akpınar, spora ve sporcuya olan desteklerine vurgu yaparak şunları ifade etti: “Belediye olarak spora ve sporcuya verdiğimiz destek, ilçemizin her köşesinde hissedilmektedir. Gençlerimizin, çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, sporla tanışmaları ve sporun disipliniyle hayata hazırlanmaları için projeler geliştiriyoruz. Bertiz bölgesi, bu anlamda özel bir yere sahip. Hem coğrafi yapısı hem de tarihi mirasıyla bölgemiz, sporun ve kültürün buluştuğu kadim bir yerleşimdir. Bertiz Boyalı Güreşleri de bu bölgenin sembolü haline gelmiş, kardeşliği, birliği ve bütünleşmeyi simgeleyen önemli bir organizasyondur. Depremin izlerini silmek, kırılan gönülleri sarmak ve yeni bir Dulkadiroğlu inşa etmek adına durmaksızın çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana yorulmadan, bıkmadan, ilçemizin her köşesine hizmet götürme gayreti içerisindeyiz. Bertiz’den Dulkadiroğlu’nun merkezine kadar tüm mahallelerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmak için gece gündüz demeden çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz.”



DULKADİROĞLU’NUN YENİDEN AYAĞA KALKMASI İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Akpınar, şunları söyledi: “Dulkadiroğlu’nun ayağa kalkması için sadece belediye olarak değil, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlik ve beraberlik içinde hareket ediyoruz. Kırsal kalkınma projelerimizi hayata geçirirken, özellikle Bertiz bölgesine verdiğimiz önemi her fırsatta gösteriyoruz. Bölgemizde oluşturduğumuz işletme kooperatifleri ile üreticimizi destekliyor, kırsal kalkınmayı sağlamak için önemli adımlar atıyoruz. El birliğiyle, dayanışma içerisinde Dulkadiroğlu’nu daha güçlü, daha kalkınmış bir ilçe haline getirme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Bu vesileyle, Bertiz Boyalı Güreşleri’ni onurlandıran tüm güreş severlere, protokol üyelerine, kıymetli sporcularımıza, hakemlerimize ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geleneksel Güreşler Federasyonu başta olmak üzere, bu anlamlı organizasyonun düzenlenmesinde katkı sağlayan herkese minnettarız.”

Başkan Akpınar’ın konuşmasının ardından güreş müsabakaları başladı. Kıran kırana geçen müsabakalarda sporcular birbirlerine olan saygı ve sevgileriyle takdir topladı.

Turnuvaya, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. İrfan Karadutlu, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Beşen, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan, önceki dönem milletvekilleri Ahmet Özdemir, Hanefi Mahçiçek, Ökkeş Şendiller, KMESOB Başkanı Ahmet Kuybu, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş, Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, CHP İl Başkanı Ünal Ateş, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Muhammed Aydoğar, Kahramanmaraş İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkanı Zekeriya Hopur katılım sağladı.

Turnuva sonunda, köy güreşlerinde; 1. Kürşat Zevkli, 2. İbrahim Ay, 3. İbrahim Enes Gündeş baş pehlivan oldu.

Kulüp güreşçilerinde ise; 1. Hakan Büyükçıngıl, 2. Adil Mısırcı, 3. Muhammed Enez Bandırma başpehlivan olmuştur.